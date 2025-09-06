Itambaracá (PR) — Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente o prédio da antiga Escola Municipal Severino da Silva, em Itambaracá, no norte do Paraná, na tarde deste sábado (6). O fogo teve início por volta das 17h55 e se espalhou rapidamente, consumindo toda a estrutura do imóvel, que estava desativado.

O Corpo de Bombeiros de Bandeirantes foi acionado imediatamente e contou com o apoio de dois caminhões-pipa — um da Prefeitura Municipal e outro da empresa Doce Brasil. Apesar da força-tarefa, as chamas se intensificaram devido ao forte calor e à natureza inflamável dos materiais presentes no prédio, dificultando o controle do incêndio.

A escola, que já serviu como espaço educacional e comunitário, estava desocupada, mas ainda era utilizada ocasionalmente para eventos públicos. A destruição do imóvel reacende o debate sobre a preservação de patrimônios públicos em desuso e a necessidade de medidas preventivas contra sinistros.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Equipes técnicas e autoridades locais iniciaram os procedimentos de perícia para apurar as circunstâncias do ocorrido. A possibilidade de curto-circuito ou ação criminosa não está descartada, mas somente após a conclusão dos laudos será possível determinar o que provocou o incidente.

A Prefeitura de Itambaracá ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Moradores da cidade lamentam a perda de um símbolo da história educacional local.

