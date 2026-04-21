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Uma grave colisão registrada na tarde desta terça-feira (21) resultou na morte de uma criança de 7 anos e deixou a mãe, de 40, em estado crítico, na BR-277, no trecho urbano próximo ao acesso ao município de Céu Azul.

O acidente envolveu três veículos — um SUV, um caminhão e uma caminhonete — e provocou destruição significativa. A vítima infantil não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, conforme confirmação das autoridades.

A condutora do SUV, mãe da criança, ficou presa nas ferragens e sofreu traumatismo craniano severo. Após ser retirada por equipes de resgate, ela foi transportada de helicóptero para o Hospital Universitário de Cascavel, onde permanece sob cuidados intensivos.

Informações levantadas no local indicam que a família seguia viagem em dois veículos. No SUV estavam mãe e filha, enquanto o pai e outro parente trafegavam em um carro à frente. Durante a tentativa de acesso ao trevo, houve a colisão com um caminhão carregado com farelo de soja, que seguia no sentido de Foz do Iguaçu.

O motorista do caminhão também recebeu atendimento e foi encaminhado a um hospital da região, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Consamu, da concessionária EPR Iguaçu e da Polícia Rodoviária Federal, que apura as circunstâncias do acidente.