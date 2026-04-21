Um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (20) resultou na morte de um homem de 42 anos na rodovia PR-218, no trecho entre Joaquim Távora e Carlópolis. A ocorrência foi atendida por volta das 22h50, na altura do quilômetro 33.

A vítima, identificada como Michael M. J, conduzia um utilitário esportivo Ford Ecosport, acoplado a um reboque, quando acabou colidindo com um javali que estava sobre a pista. Após o impacto, o veículo saiu da pista e capotou às margens da rodovia. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

No automóvel também estava a esposa da vítima, de 40 anos, que sofreu ferimentos e foi socorrida ao pronto-socorro de Joaquim Távora.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, com base em Santo Antônio da Platina, estiveram no local para atendimento da ocorrência, juntamente com a Polícia Civil e a perícia técnica. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

Conhecido como “Maicon”, Michael seguia viagem com destino a Carlópolis, onde passaria o feriado. Ele era apreciador de trilhas e carros antigos, além de empresário no ramo funerário. Deixa um filho em idade pré-adolescente.

O velório está previsto para ocorrer na Funerária Santo Antônio, localizada na região central de Joaquim Távora.