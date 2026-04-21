A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) desenvolve em todo o Estado um trabalho contínuo de manutenção preventiva de seu parque de hidrômetros. Com mais de 4,4 milhões de imóveis atendidos com água tratada em todo o Paraná, modernizar e manter a precisão dos equipamentos de medição contribui para a eficiência operacional do sistema de abastecimento, reduzindo perdas de água e garantindo a precisão da medição para o consumidor.

Em 2025, a Sanepar trocou 364 mil hidrômetros. Para este ano, a meta da Companhia é substituir mais cerca de 380 mil medidores em todo o Estado. Somente no primeiro bimestre deste ano, mais de 62,5 mil unidades já foram renovadas.

Conhecido popularmente como relógio de água, o hidrômetro é um instrumento de alta precisão. Em seu interior, engrenagens sensíveis trabalham de forma ininterrupta para registrar, em metros cúbicos, o volume de água que entra no imóvel. No entanto, por ser um equipamento hidráulico em movimento constante, ele sofre um desgaste natural com o passar do tempo, o que torna a sua renovação indispensável para manter a confiabilidade da medição de consumo.

Ao atingir o fim de sua vida útil — que pode variar de 4 a 10 anos, dependendo do modelo do equipamento e do volume de consumo —, o mecanismo interno pode apresentar falhas e gerar a submedição, que é quando o aparelho registra menor volume de água do que o realmente consumido.

De acordo com o gerente-geral comercial da Sanepar, Sérgio Portela, a substituição periódica preventiva é um serviço totalmente gratuito para o cliente e segue as diretrizes de normas técnicas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que recomenda a substituição em razão do tempo de vida útil do aparelho.

“Antes de serem instalados, os equipamentos novos passam por um rigoroso controle de calibração. Ao trocar os aparelhos antigos, a Sanepar garante que o volume de água registrado seja fiel ao volume consumido, o que assegura uma cobrança justa e evita distorções causadas por eventuais falhas mecânicas de equipamentos que tenham chegado ao fim de sua vida útil”, destaca.

COLABORAÇÃO– A colaboração do cliente mantendo o livre acesso das equipes ao hidrômetro, sem obstáculos como muros altos, grades fechadas ou animais que possam impedir o trabalho, é essencial para que a manutenção preventiva ocorra sem transtornos.

Como medida de segurança, a orientação é para que os moradores sempre confiram se os profissionais estão devidamente uniformizados e portando crachá de identificação, caracterizados com a inscrição “a Serviço da Sanepar” antes de permitir o acesso.

Em caso de dúvidas, os clientes devem entrar em contato com a Sanepar por um de seus canais oficiais, como o telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115, aplicativo Minha Sanepar ou pelo site da Companhia: www.sanepar.com.br