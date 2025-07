Agosto começa com a passagem de uma frente fria no Paraná com chances de chuva fraca. De acordo com o Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar), a previsão é de noites e madrugadas geladas e a tarde com temperatura agradável.

Historicamente, agosto é o mês com menos chuvas no estado. A primeira quinzena será de tempo seco intercalada com a passagem dessas frentes frias com baixos acumulados de chuva. A primeira delas já está prevista para esta segunda-feira (4).

“O final do mês tem previsão de chuva mais organizada, mas ainda assim o volume total de chuvas do mês deverá ficar abaixo da média histórica, que já é baixa”, diz Kneib.

Com relação às temperaturas médias, em agosto as cidades mais frias ficam no Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, onde os termômetros marcam abaixo de 14°C, explica o Simepar.