Na tarde de quarta-feira (30), um grave acidente de trânsito resultou na morte de Rafael Aparecido Martins, de 41 anos, morador de Santa Mariana, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso aconteceu por volta das 16h30, em uma estrada municipal próxima às cooperativas Integrada e APAM.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima pilotava uma motocicleta Honda Bros preta com placa de Santa Mariana e trafegava no sentido da Cooperativa APAM. Ao tentar ultrapassar um trator que seguia à sua frente, Rafael acabou colidindo com a roda traseira do veículo agrícola, perdendo o controle da moto e caindo na pista.

Infelizmente, no mesmo instante, um Chevrolet Onix prata – também com placas de Santa Mariana – vinha em sentido contrário e não conseguiu evitar o atropelamento do motociclista. A colisão foi inevitável e resultou na morte imediata da vítima.

Mobilização de equipes de resgate

Equipes da EPR, do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e do SAMU foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas Rafael já estava sem vida. O motorista do Onix recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital pela equipe da EPR. O condutor do trator não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Santa Mariana atenderam a ocorrência, e o Instituto Médico-Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo da vítima.