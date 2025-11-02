Na noite de 1º de novembro de 2025, por volta das 22h15, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a uma ocorrência de colisão frontal no km 247 da BR-373, no município de Guamiranga, região centro-sul do Paraná. O acidente envolveu três veículos e resultou em quatro mortes.

De acordo com informações apuradas no local, um Volkswagen Gol azul, ano 1997, registrado em Prudentópolis, trafegava no sentido Ponta Grossa–Prudentópolis quando perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. O veículo colidiu lateralmente com a parte frontal de uma Toyota Hilux bege, ano 2012/2013, também registrada em Prudentópolis.

Na sequência, um terceiro automóvel, modelo T-Cross branco, ano 2022/2023, conduzido por um motorista de Guarapuava, que seguia no mesmo sentido do Gol, colidiu com a traseira do veículo e saiu da pista. O condutor do T-Cross não sofreu ferimentos. Na Hilux, o motorista teve lesões leves nas mãos e a passageira não se feriu.

Os quatro ocupantes do Gol morreram no local. Três foram ejetados do veículo e um permaneceu encarcerado. Nenhum deles utilizava cinto de segurança, o que impossibilitou a identificação do condutor. Dois dos ocupantes foram identificados como Sebastião L.D.S., nascido em 20/01/1981, e José A.d.M., nascido em 27/02/1966. Os outros dois, um homem e uma mulher com idade estimada acima de 30 anos, ainda não foram identificados.

A PRF segue com os procedimentos de investigação para apurar as circunstâncias do acidente.