Um grave acidente registrado em Santa Mariana mobilizou equipes de emergência na tarde desta terça-feira (30). Um jovem de 16 anos, residente no distrito do Panema, sofreu ferimentos sérios após a colisão entre uma bicicleta motorizada e uma motocicleta.

O impacto provocou a queda do adolescente, que foi prontamente socorrido e encaminhado à Santa Casa de Bandeirantes. Diante da gravidade do quadro clínico, foi determinada a transferência urgente para Londrina.

A operação contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que conduziu o paciente até o ponto de embarque do helicóptero, nas proximidades do Parque do Povo, em Bandeirantes. A aeronave realizou o transporte até o hospital de referência em Londrina.

A Defesa Civil também atuou na ocorrência, auxiliando no atendimento e na logística da remoção. O estado de saúde do jovem permanece crítico.