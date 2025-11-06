Na noite de 24 de outubro de 2025, por volta das 23h20, uma equipe da Polícia Militar de Ibaiti realizou a abordagem de uma motocicleta que trafegava em alta velocidade e de forma perigosa pela Avenida Arnaldo Faivro Busato, colocando em risco a segurança de outros condutores e pedestres.

Durante o acompanhamento tático, o veículo foi interceptado na Rua Marcolino Cipriano da Silva, onde o condutor acatou a ordem de parada. Após a verificação, constatou-se que a motocicleta apresentava diversas irregularidades, incluindo débitos administrativos, ausência de equipamentos obrigatórios e placa instalada de forma incorreta.

Além disso, foi identificado que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, conforme registro no sistema. Diante das infrações constatadas, foram lavrados quatro Autos de Infração de Trânsito (AITs), e a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da Companhia da PM.

A ação resultou na regularização de uma situação de risco ao trânsito, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a segurança viária e o cumprimento rigoroso das normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).