Na última terça-feira, dia 27 de maio, alunos do oitavo e do nono ano do Colégio Elo, de Jacarezinho, participaram de uma excursão pedagógica a Londrina que uniu teoria e prática em diferentes áreas do conhecimento. Durante a atividade, os estudantes visitaram o Museu de Ciência e Tecnologia da UEL, além da redação e da gráfica da Folha de Londrina.

No museu, os alunos vivenciaram uma série de experimentos interativos que demonstram, de forma prática, leis da Física, fenômenos naturais e reações químicas. A proposta da atividade educativa foi reforçar os conteúdos trabalhados em sala de aula, proporcionando uma compreensão mais concreta e estimulando o interesse pela ciência.

Na sequência, os estudantes conheceram os bastidores do jornal Folha de Londrina, onde puderam entender como funciona o processo de produção de notícias, tanto no formato físico quanto no digital. A equipe da redação apresentou como são feitas a apuração, a checagem e a produção das reportagens, além de explicar como os conteúdos são adaptados para diferentes plataformas, como o site, as redes sociais e os podcasts.

Durante a visita, os alunos também conheceram os estúdios de podcast do jornal. O fato de não haver gravações no momento permitiu uma experiência ainda mais imersiva, já que os estudantes puderam circular livremente pelo espaço, observar de perto os equipamentos de áudio, entender como funciona a estrutura técnica e tirar dúvidas diretamente com profissionais.

Posteriormente, os alunos visitaram a gráfica responsável pela impressão dos jornais, onde acompanharam de perto todo o processo de produção, desde a diagramação até a impressão dos exemplares que circulam fisicamente na região.

De acordo com a direção do Colégio Elo, a viagem de estudos teve como foco ampliar o repertório dos alunos, especialmente neste momento de preparação para o ensino médio. A iniciativa faz parte do compromisso da escola em apresentar diversas possibilidades acadêmicas e profissionais, despertando o pensamento crítico, a curiosidade científica e a consciência sobre o papel da comunicação na sociedade, tanto nos meios tradicionais quanto nos digitais.

A visita à gráfica complementou o aprendizado, ao mostrar como conhecimento técnico, trabalho em equipe e organização são fundamentais em processos produtivos, seja no ambiente físico, seja no digital.

Além dos momentos educativos, os alunos também tiveram tempo para confraternizar e se divertir, com paradas em shoppings da cidade para alimentação e socialização.

Ao proporcionar essa experiência, o Colégio Elo reafirma sua missão de oferecer uma educação que integra teoria, prática e formação cidadã, preparando seus alunos para os desafios do ensino médio e para escolhas conscientes em seu projeto de vida.