Nos dias 14 e 15 de junho, Jacarezinho/PR será o ponto de encontro para quem busca crescer pessoal e profissionalmente. A cidade sedia a 5ª edição do ES Experiences, um evento gratuito com foco em inovação, empreendedorismo, liderança e inteligência artificial, que promete movimentar o Conjunto Amadores de Teatro (CAT) com uma programação intensa e inspiradora.

O que é o ES Experiences?

Criado pelo empreendedor Erison Santos, o evento nasceu com o propósito de democratizar o acesso a conteúdos transformadores. De iniciativa local voltada para comunidades e escolas públicas, o ES Experiences se transformou em uma plataforma de impacto regional, atraindo profissionais de todo o Norte Pioneiro.

Principais pilares do evento:

Capacitação acessível

Conteúdo com especialistas de renome nacional

Estímulo ao networking e ao desenvolvimento regional

Destaques da programação

Durante os dois dias de evento, os participantes poderão participar de:

10 palestras com especialistas

Dois talk shows interativos

Exposição de produtos regionais

Degustações gastronômicas

Atrações musicais

Entre os palestrantes confirmados estão:

Palestrante: Tema da Palestra

Marcelo Palhares: Gestão Empreendedora: A jornada por trás do progresso regional

Marcelo Fogaça: Marketing para Todos

Daniele Oliveira: Vendas e Liderança Humanizada

Leandro Lima: Planejamento Estratégico de Cidades Inteligentes

Adriana Pontin: Inteligência Artificial aplicada ao cotidiano

Flávio Moura: Futuro da tecnologia e IA no Brasil

Ana Castellani: Desafios da comunicação digital

Além disso, o ES Talk, Debate Varejo reunirá nomes como Mara Melo, Bruna Gomes e Mayara Pavim para discutir tendências e desafios do comércio regional.

Um ambiente de conexões e oportunidades

Mais que um evento, o ES Experiences se define como uma ferramenta de transformação social e econômica. Ao aproximar líderes, empresários, estudantes e gestores públicos de conteúdos relevantes, o projeto fortalece a base de conhecimento e promove conexões estratégicas que vão além da programação.

“Nossa missão é criar um ambiente inclusivo e potente para o crescimento coletivo”, afirma o idealizador, Erison Santos.

Como participar

A entrada é gratuita e aberta ao público. As inscrições devem ser feitas via WhatsApp na Sala do Empreendedor pelo número: (43) 3911-3056