A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta quinta-feira (2) um comunicado da Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde, orientando que os dados epidemiológicos sobre a Covid-19 passem a ser divulgados semanalmente. A proposta foi aprovada na 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite – 2023, realizada no dia 16 de fevereiro.

Desde a confirmação dos primeiros casos da doença, em meados de março de 2020, estados e municípios incluíram na rotina epidemiológica a divulgação diária de casos, óbitos e internações pela doença. Agora, três anos depois, cerca de nove das 27 unidades da Federação fazem o compilado diário – dentre elas o Paraná.

De acordo com o Ministério da Saúde, a partir da próxima semana os dados enviados às segundas ou terças-feiras, até as 12h, serão analisados por semana epidemiológica, o que possibilitará um cenário mais fidedigno da situação da doença no país.