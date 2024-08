Um avião de médio porte caiu no bairro Capela, em Vinhedo, no Interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira. A aeronave que saiu pela manhã de Cascavel, no Oeste do Paraná, tinha como destino a Guarulhos, em São Paulo. Segundo a companhia, haviam 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A aeronave da companhia VOEPASS, anteriormente conhecida como Passaredo, tinha capacidade para 68 passageiros e havia decolado de Cascavel, no Paraná, às 11h58. O voo estava programado para pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Veja nota na íntegra da VOEPASS

“A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS – VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores”, disse a nota.

Confira nota do Aeroporto Regional de Cascavel

“A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel informa que aguarda informações da companhia aérea Passaredo que, no momento, é o único órgão que detém informações oficiais.

Uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.

A aeronave que saiu do Aeroporto Regional de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu cidade de Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9)”, afirma o comunicado.