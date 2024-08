O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias pela tragédia de Vinhedo, que ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira (09). Ele e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão a caminho de Vinhedo para acompanhar os desdobramentos do acidente aéreo que envolveu um avião que partiu do Aeroporto de Cascavel, no Oeste do Estado, em direção ao Aeroporto de Guarulhos. Os dois estavam juntos no Espírito Santo, no encontro do Consórcio de Integração Sul Sudeste (Cosud).

Ratinho Junior prestou solidariedade às famílias das vítimas. “É um dia triste. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo por não estar dentro da normalidade. Ainda há pouca informação sobre as vítimas que estavam no avião, mas quero deixar minha solidariedade às famílias”, disse Ratinho Junior. “O povo do Paraná abraça a cidade de Cascavel. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas desse trágico acidente. Estamos colocando todas as nossas forças à disposição para ajudar”.

A aeronave da companhia Voepass partiu de Cascavel no final da manhã desta sexta-feira (9) com 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Ele caiu em uma área residencial de Vinhedo e pode ter atingido residências, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Cenipa, já estão acompanhando a ocorrência, assim como as forças de segurança de São Paulo.