A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para o mês de outubro, que representa um adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. O anúncio aconteceu na última sexta-feira (26). Houve redução em relação ao patamar 2, verificado nos meses de agosto e setembro. Os operadores do mercado de energia já trabalhavam com essa possibilidade.

Anteriormente, o Brasil acionou a bandeira vermelha patamar 2, que desconta R$ 78,77 por MWh utilizado (ou R$ 7,87 a cada 100 kWh). Agora, serão debitados R$ 44,63 por MWh utilizado (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh).

A mudança significa que os brasileiros devem desembolsar menos pelo serviço, mas que o adicional deve seguir na conta por ainda se tratar de “bandeira vermelha”.

A Agência aponta que há indicação do volume de chuvas abaixo da média com reflexo negativo no nível dos reservatórios e na geração das usinas hidrelétricas. Com isso, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha.