O prêmio principal da Mega-Sena, concurso 2.920, que estava acumulado em mais de R$ 80 milhões saiu na noite deste sábado (27) para um bilhete único do Rio Grande do Sul. O ganhador fez uma aposta simples, no valor de R$ 6, acertou todos os números marcados e faturou uma bolada de R$ 80.688.743.

Os números sorteados na noite deste sábado (27) na Mega-Sena foram: 08 – 12 – 16 – 19 – 31 – 58. O apostador que acertou todas as dezenas fez a fezinha na casa lotérica Loteria Esportiva a 99, localizada no bairro Partenon, em Porto Alegre.

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, outras 117 apostas faturaram prêmio com cinco acertos, e outras 6.677 apostas faturaram menos de R$ 1 mil cada com quatro acertos.

Apostas premiadas da Mega-Sena no Paraná

Entre os ganhadores com cinco acertos, 11 são do Paraná, sendo cinco de Curitiba, quatro de Farol, uma de Maringá e outra de Três Barras do Paraná. Cada aposta faturou um prêmio de R$28.705,88. Clique aqui e confira detalhes dos ganhadores.