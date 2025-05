Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta terminou em confusão, com duas pessoas feridas e um casal linchado por moradores do bairro Estados, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Na noite deste domingo (18), duas mulheres, que estavam em uma moto, furaram a preferencial e foram atingidas por um motorista, que havia bebido algumas horas antes do acidente.

O acidente aconteceu na Rua Uberaba, no bairro Estados. O carro seguia pela preferencial quando a moto cruzou e foi atingida. A motocicleta era conduzida por uma mulher e havia uma adolescente na garupa. As duas foram arremessadas no chão e precisaram ser encaminhadas ao Hospital Trabalhador, em Curitiba.

O motorista do carro permaneceu no local, porém, moradores que estavam na esquina do acidente ficaram revoltados com a batida e agrediram o rapaz. O homem confessou que tinha bebido no almoço e o bafômetro apontou uma quantidade de álcool que não caracteriza crime de trânsito.

“Iniciou-se com uma colisão na Rua Uberaba, foi solicitada a presença da Guarda Municipal. A viatura chegou no local, onde o condutor do veículo tinha sido linchado depois da colisão. A equipe chegou rapidamente, colocou o motorista no camburão, porém, tinha uma moça junto que declarou que não tinha bebido”, comentou o guarda municipal Trindade.

Moradores causam confusão após acidente

A mulher que também estava no veículo se afastou do local, ao perceber que os moradores estavam agressivos. Entretanto, algumas testemunhas foram atrás dela e também agrediram a mulher, que precisou ser levada ao hospital.

“Um pessoal que acompanhou a situação, foi atrás dessa mulher e aqui na Rua Tijucas do Sul lincharam ela. Aparentemente, uma moça sem culpa nenhuma, só acompanhava o rapaz, o pessoal acabou tentando fazer justiça com as próprias mãos”, completou Trindade.

