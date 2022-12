Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma briga entre duas mulheres terminou de forma trágica na madrugada desta terça-feira (6), no Residencial do Café, na zona norte de Londrina, no norte do Paraná.

Após uma discussão na rua Café Bourbon, Aparecida dos Santos, 54 anos, foi atropelada por Valquiria Lopes, 38 anos, quando a motorista deixava o local por causa do desentendimento entre o casal.

A vítima ficou presa debaixo do veículo e foi necessário usar um “macaco” para levantar o automóvel e retirar a mulher morta.

Valquiria Lopes, que estava com a CNH vencida, pediu socorro aos vizinhos após atropelar a companheira e acabou sendo detida pela Polícia Militar. A investigação deve apurar se houve a intenção de atropelar a vítima, que foi atingida em baixa velocidade, conforme a suspeita inicial da perícia.

A Polícia Civil também deve apurar o que motivou a briga entre o casal, já que existem relatos que as duas estariam fazendo uso de bebidas alcoólicas durante as comemorações após a vitória do Brasil pelas oitavas de finais da Copa do Mundo.