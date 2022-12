Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma forte onda de calor é esperada na Argentina, Uruguai, Paraguai e no Sul do Brasil nos próximos dias, com máximas que podem ultrapassar os 40ºC, segundo o MetSul. Uma massa de ar quente e seca deve tomar conta do Centro e do Nordeste da Argentina e se espalhar até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no território brasileiro.

De acordo com a MetSul, esta deve ser a primeira forte onda de calor na região no verão meteorológico (trimestre de dezembro a fevereiro) em grande contraste com o que se registrava há mês, quando a primeira semana de novembro teve temperatura abaixo da média, geada e até uma ocorrência inédita de neve no Sul do Brasil.

Veja a previsão no mapa:

(Foto: MetSul)

Calor no Paraná e Santa Catarina

O Oeste de Santa Catarina e do Paraná serão as áreas mais atingidas pelo calor intenso nos dois estados. A elevação maior da temperatura é esperada de quinta-feira (8) em diante, quando as máximas passam de 35ºC em diversos municípios à medida que o ar mais quente avançará da Argentina e do Paraguai.

São esperadas máximas de 35ºC a 37ºC no Oeste catarinense e Sudoeste paranaenses, mas pontos isolados podem ter até marcas superiores. Esquenta muito no final da semana também em outras cidades dos dois estados e se espera muito calor, por exemplo, no Sul catarinense.