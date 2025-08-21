Na noite de 20 de agosto de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro Asa Branca, em Joaquim Távora. O caso envolveu uma briga entre cunhados, que terminou com um deles ferido por golpes de faca.

Segundo informações, a discussão teria começado após o autor acusar o parente de ter agredido seu cachorro, fato que foi negado pela vítima. Ambos residem no mesmo terreno e, de acordo com o relato, a vítima estava em casa quando ouviu barulhos no quintal. Ao sair para verificar, acabou sendo surpreendida com agressões físicas e golpes de faca.

Durante a tentativa de se defender, o homem sofreu cortes no braço direito e ferimentos na boca causados por socos. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade, recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi levado à delegacia de Carlópolis para registro da ocorrência.

O suspeito não apresentava lesões e foi conduzido pela equipe policial em compartimento fechado da viatura. O objeto usado na agressão, uma lâmina de aço com cerca de 42 centímetros, foi apreendido e apresentado à autoridade policial.

A Polícia Civil investigará o caso para apurar as responsabilidades.