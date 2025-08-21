O município de Santo Antônio da Platina recebeu nesta semana o certificado do Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar (Susaf-PR), tornando-se o 193º integrante do programa. A adesão permite que agroindústrias locais ampliem seus mercados, passando a comercializar seus produtos não apenas dentro do município, mas em todo o território paranaense.

A meta do Governo do Estado é chegar a 200 municípios até 2026, e a inclusão de Santo Antônio da Platina aproxima ainda mais o Paraná desse objetivo.

Certificado entregue durante a Efapi Expo

A certificação foi entregue durante o Encontro de Produtores de Leite, parte da programação da 53ª Exposição e Feira Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina (Efapi Expo).

O documento foi repassado pelo diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins, que destacou os benefícios para os produtores locais:

“O Susaf-PR vai permitir que Santo Antônio da Platina tenha a mesma equivalência que o Estado. Agora, o produtor pode vender não apenas para os 50 mil habitantes do município, mas para os 11 milhões de paranaenses”, afirmou. O que é o Susaf-PR? Criado em 2013 e regulamentado em 2020, o Susaf-PR é emitido pela Adapar e garante que os municípios atendam aos padrões sanitários exigidos pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Isso assegura qualidade sanitária e fomenta o desenvolvimento das agroindústrias familiares. Atualmente, 193 municípios já participam do sistema, seja individualmente ou por meio de consórcios, com 136 agroindústrias cadastradas

Feira destaca sanidade agropecuária e produção leiteira

Além da entrega do certificado, a Efapi Expo conta com o espaço da sanidade agropecuária, onde visitantes podem conhecer as ações da Adapar nas áreas de saúde animal e vegetal.

A feira celebra os 111 anos do município de Santo Antônio da Platina e reúne rodeios, leilões e eventos técnicos voltados ao setor agropecuário.

Entre os temas em destaque está o controle da brucelose e tuberculose no Paraná. Segundo análise preliminar do Valor Bruto de Produção (VBP) 2024, a cadeia leiteira registrou crescimento de 3% em relação ao ano anterior, passando de R$ 11,3 bilhões para R$ 12 bilhões.

Em Santo Antônio da Platina, o setor gerou mais de R$ 30,5 milhões em VBP, com produção superior a 11 milhões de litros de leite.

Programação técnica

Na sexta-feira (22), o chefe do Departamento de Saúde Animal da Adapar (DESA), Rafael Gonçalves Dias, apresentará palestra sobre os desafios da brucelose e tuberculose. Já o diretor-presidente da Adapar abordou a sustentabilidade do leite e a importância da sanidade da cadeia produtiva após a entrega do certificado Susaf-PR.