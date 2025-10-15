Na madrugada desta quarta-feira (15), uma confusão entre moradores de rua terminou com um incêndio em um carrinho de coleta de materiais recicláveis na rua Rui Barbosa, esquina com a rua Vinte e Quatro de Maio, em Santo Antônio da Platina (PR).

Segundo informações iniciais, o fogo teria começado após uma briga entre pessoas em situação de rua, por motivos ainda não esclarecidos. As chamas rapidamente se espalharam, atingindo o carrinho utilizado para a coleta de recicláveis e provocando grande volume de fumaça.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o incêndio antes que as chamas atingissem os fios da rede elétrica, o que poderia ter causado um incidente de maiores proporções. A Polícia Militar também esteve no local para garantir a segurança e apurar as circunstâncias da ocorrência.

Felizmente, ninguém ficou ferido, e os responsáveis ainda estão sendo identificados.

Risco à rede elétrica e à segurança pública

Os bombeiros alertam para o perigo de incêndios próximos a cabos e transformadores, especialmente em áreas urbanas. Em casos como este, o risco de curto-circuito ou interrupção no fornecimento de energia é alto, exigindo resposta imediata das equipes de emergência.

As autoridades reforçam a importância de acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190) ao perceber qualquer foco de incêndio ou conflito em via pública, evitando que situações simples evoluam para acidentes graves.