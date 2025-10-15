Na noite de segunda-feira (13), um grave episódio de imprudência foi registrado na BR-376, em Apucarana, norte do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 28 anos que conduzia um Ford Corcel sob efeito de álcool, colocando em risco a segurança de outros motoristas.

Denúncia e abordagem

A ação teve início após diversos usuários da rodovia denunciarem à PRF que um veículo trafegava na contramão, a cerca de 9 km da unidade policial. Os agentes se deslocaram rapidamente e localizaram o automóvel, cujo condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez. Ao ser abordado, o homem admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No interior do carro, os policiais encontraram garrafas de bebidas alcoólicas.

Índice alarmante de álcool

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,81 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — quase três vezes acima do limite legal para configuração de crime, que é de 0,34 mg/L, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Veículo irregular

Além da infração por embriaguez, o Ford Corcel apresentava pendências tributárias e não possuía itens obrigatórios de segurança, o que levou à sua remoção para o pátio conveniado da PRF.

Consequências legais

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana. Segundo o CTB, dirigir sob influência de álcool é infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por 12 meses e, em casos como este, detenção de seis meses a três anos.

Risco coletivo

A embriaguez ao volante continua sendo uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas brasileiras. A PRF reforça a importância da conscientização e do respeito às leis de trânsito para preservar vidas.