Na madrugada de sexta-feira (30), em Wenceslau Braz/PR, um crime chamou a atenção da comunidade local, onde um caminhão Mercedes-Benz 1519, foi furtado do interior de um barracão comercial. O caso foi resolvido quatro dias depois, quando a Polícia Militar, com o auxílio de uma denúncia anônima, conseguiu recuperar o veículo abandonado em uma área rural de Guapirama/PR.

O furto: Invasão ao barracão e acesso forçado ao veículo

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Wenceslau Braz, os criminosos cortaram os cadeados do portão externo e do barracão, conseguindo acesso direto ao caminhão. O veículo foi levado sem deixar rastros aparentes, o que motivou diligências imediatas da equipe policial militar.

Investigação rápida e busca por imagens

Desde o registro da ocorrência, o 2º Batalhão de Polícia Militar (2ºBPM) iniciou levantamento de informações na área, buscando imagens de segurança de empresas próximas que pudessem ajudar na identificação dos suspeitos e na localização do veículo.

Localização surpreendente em Guapirama

Na manhã de segunda-feira (2), um popular entrou em contato com a Polícia Militar informando que havia um caminhão abandonado há cerca de dois dias em uma área rural de Guapirama/PR. Os policiais foram ao local indicado e confirmaram que se tratava do veículo furtado. O caminhão estava aberto e com a chave na ignição.

Imediatamente, a equipe comunicou a Polícia Judiciária e contatou o proprietário, que reconheceu o veículo e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora para os procedimentos legais.