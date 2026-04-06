Maior caravana de motorhomes e trailers do Brasil, o Circuito Caminhos do Paraná amplia a abrangência e em 2026 vai percorrer 80 cidades, 30 a mais do que as 50 visitadas em 2025, seu ano de estreia. A bordo de 20 veículos de recreação, 40 aventureiros viajarão milhares de quilômetros até o próximo mês de setembro, proporcionando atrações culturais e ambientais gratuitas à população em parceria com as prefeituras. Serão realizadas 8 etapas e as duas primeiras já ocorrem neste mês: Norte Pioneiro (7 a 15 de abril) e Norte (16 a 25 de abril), totalizando 19 municípios. A ação consolida o Paraná como referência nacional no turismo sobre rodas, estimulando a economia local e valorizando as atrações naturais e culturais do Estado. Acompanhe todas as novidades e confira os locais onde a caravana estará em cada cidade no perfil do Instagram @circuitocaminhos.

A primeira etapa de 2026 terá início nesta terça-feira (7/4) em Jacarezinho, cidade distante 386 km de Curitiba, e terminará no dia 15 em Ivatuba. Já no dia seguinte, 16 de abril, a segunda etapa começa na cidade de Mandaguaçu, sendo concluída no dia 25 em Amaporã. Em Jacarezinho, o comboio vai permanecer acampado durante dois dias, realizando uma participação especial no 8° Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que ocorre no Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira. Uma das grandes novidades da temporada 2026 é a parceria com Instituto Água e Terra (IAT), fortalecendo a integração entre turismo e sustentabilidade. “A caravana irá percorrer 20 parques estaduais, que em breve estarão estruturados para receber motorhomes, promovendo o uso consciente dos espaços naturais e ampliando a infraestrutura turística em áreas de preservação”, enfatiza uma das organizadoras, Simone Nunes. O Circuito Caminhos do Paraná é realizado em parceria com a Federação das Instâncias de Governança Regional de Turismo do Estado do Paraná (Feigtur) e apoio do Viaje Paraná e da Expo Motorhome, maior feira de campismo e caravanismo da América Latina, que chega à 10ª edição e ocorrerá de 25 a 29 de novembro em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

A iniciativa seguirá a mesma dinâmica adotada em 2025. Funciona assim: em cada município, a caravana composta por 20 veículos de recreação chegará por volta das 9 horas, montando acampamento em pontos estratégicos, como praças, parques e ruas centrais. A visitação pelo público é totalmente gratuita e será aberta às 13h30, prosseguindo até as 21 horas. Com o apoio das respectivas prefeituras, ocorrerão programações diversificadas, incluindo apresentações musicais e artísticas, feiras gastronômica e de artesanato, bem como palestras ambientais. Os 40 participantes ainda plantarão milhares de mudas de árvores nativas ao longo do roteiro. Além de conversar com os caravanistas para conhecer características técnicas sobre os veículos e detalhes de suas aventuras, os moradores também poderão visitar o interior dessas fantásticas casas sobre rodas.

*Projeto inédito na América Latina*

O Circuito Caminhos do Paraná surgiu em maio de 2025 para ajudar a fortalecer o turismo sobre rodas e o caravanismo no Brasil. Nas 5 etapas do ano passado, a caravana composta por 25 trailers e motorhomes visitou 50 cidades e totalizou 4 mil quilômetros percorridos de maio a dezembro. Segundo levantamento realizado pelos organizadores, mais de 4,5 milhões de pessoas foram impactadas diretamente pelas programações culturais e artísticas gratuitas e cerca de R$ 2,5 milhões foram injetados na economia dos municípios.

Além disso, mais de 8,2 mil crianças das escolas públicas visitaram os motorhomes e cerca de 4 mil mudas de árvores nativas e frutíferas foram plantadas e distribuídas. “A primeira temporada do Circuito Caminhos do Paraná foi sucesso total e nos permitiu escrever um importante capítulo na história internacional do campismo e caravanismo. Nesta segunda edição, vamos abranger um maior número de municípios para que mais pessoas possam conhecer este estilo de vida conectado à natureza”, adianta o idealizador da iniciativa, Alexandre Boff. Para informações adicionais, acesse o perfil do Instagram @circuitocaminhos.

*As 9 cidades abrangidas pela 1ª etapa 2026 do Circuito Caminhos do Paraná – Norte Pioneiro:*

*7 e 8/4 (terça e quarta-feira):* Jacarezinho

*9/4 (quinta-feira):* Andirá

*10/4 (sexta-feira):* Santa Mariana

*10/4 (sexta-feira):* Cornélio Procópio

*11/4 (sábado):* Ibiporã

*12/4 (domingo):* Londrina

*13/4 (segunda-feira):* Apucarana

*14/4 (terça-feira):* Marialva

*15/4 (quarta-feira):* Ivatuba

*As 10 cidades abrangidas pela 2ª etapa 2026 do Circuito Caminhos do Paraná – Norte:*

*16/4 (quinta-feira):* Mandaguaçu

*17/4 (sexta-feira):* Maringá

*18/4 (sábado):* Munhoz de Melo

*19/4 (domingo):* Santa Fé

*20/4 (segunda-feira):* Nossa Senhora das Graças

*21/4 (terça-feira):* Itaguajé

*22/4 (quarta-feira):* Santa Inês

*23/4 (quinta-feira):* Jardim Olinda

*24/4 (sexta-feira):* Terra Rica

*25/4 (sábado):* Amaporã