As obras de duplicação da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, entram em uma nova fase. Além do trabalho de supressão vegetal, limpeza, terraplanagem e drenagem das áreas onde serão construídas as novas faixas da rodovia, a EPR Litoral Pioneiro inicia a ampliação de viadutos e pontes presentes no trecho.

Entre esta terça (7) e quinta-feira (9), a concessionária realiza uma operação especial para o içamento de vigas utilizadas na obra de implantação do viaduto localizado no km 20 da BR-153, próximo ao trecho urbano de Jacarezinho. A mobilização no local começa às 6h e a partir das 9h serão realizados fechamentos pontuais da rodovia ao longo do dia, até 18h.

Na quarta e na quinta-feira, serão realizados fechamentos de faixas. “É importante que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo local. O trecho estará sinalizado e as equipes da concessionária irão orientar os usuários”, orienta o diretor de Engenharia da concessionária, Juarez Cordeiro. A concessionária reforça que a programação de trabalho pode ser alterada devido às condições climáticas e as equipes irão monitorar as condições da rodovia, para minimizar eventuais transtornos durante a operação.

Esta é a primeira estrutura a receber a operação. Ao todo, as obras de duplicação da BR-153 contemplam intervenções em 24 pontes e viadutos, entre implantações, ampliações e alargamentos. As próximas operações acontecerão a partir de maio e serão previamente comunicadas aos usuários.

“As obras de duplicação da BR-153 e os novos dispositivos em implantação e ampliação na rodovia irão contribuir significativamente com a segurança no trecho, promovendo nosso objetivo de salvar vidas”, destaca Cordeiro.