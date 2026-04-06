Na tarde desta segunda (6), por volta das 14h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um sinistro de trânsito com vítima fatal no km 268 da BR-376. O acidente envolveu dois veículos FIAT/STRADA.

De acordo com o levantamento realizado pelos policiais, o veículo FIAT/STRADA de cor vermelha seguia o fluxo da via no sentido Mauá da Serra/PR – Marilândia do Sul/PR quando colidiu contra a lateral direita da outra FIAT/STRADA de cor prata, que cruzava a via realizando a manobra de retorno da

rodovia. Com o impacto, a passageira da FIAT/STRADA de

cor prata, um mulher de 69 veio a óbito no local do sinistro, o condutor desse veículo foi encaminhado para atendimento médico para o Hospital da Providência em Apucarana pela equipe do SAMU AÉREO.

O condutor da FIAT/STRADA de cor vermelha, de 29 anos, também sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico por outra equipe do SAMU AÉREO de Londrina.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A PRF segue coletando informações para a confecção do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), que indicará as causas exatas do acidente.