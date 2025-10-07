A Carreta da Inovação, iniciativa coordenada pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) em parceria com a Seti, Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Unicentro, estaciona nesta semana em Jacarezinho e Pato Branco.
O projeto leva atividades gratuitas nas áreas de tecnologia, ciências, lazer e empreendedorismo, aproximando a inovação da população paranaense.
Programação em Jacarezinho
Em Jacarezinho, as ações acontecem de quarta (9) a sexta-feira (11), dentro da programação da GeniusCon, feira que celebra o ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro.
Os atendimentos serão realizados no Centro de Eventos de Jacarezinho, das 9h às 12h e das 13h às 18h.
“Nosso objetivo é que a inovação esteja mais próxima da população paranaense. Estamos levando tecnologias para todos os cantos do Estado e fortalecendo a cultura de inovação”, destacou o secretário Alex Canziani, titular da SEIA.
Estrutura tecnológica sobre rodas
A Carreta da Inovação transforma caminhões em salas de aula móveis, equipadas com computadores, internet via satélite, impressoras 3D, óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital.
As unidades oferecem aulas, cursos e workshops, promovendo o acesso democrático à tecnologia e à educação inovadora.
Pato Branco também recebe o projeto
Em Pato Branco, as atividades serão realizadas durante o TecSUL, evento promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o ecossistema de inovação local.
Os atendimentos ocorrem no Parque Tecnológico de Pato Branco, de terça (8) a sexta-feira (11), das 9h às 12h e das 14h às 18h.
Rodando o Paraná
Desde janeiro, a Carreta da Inovação já percorreu 66 municípios e recebeu mais de 60 mil visitantes.
Até o final do ano, a expectativa é alcançar mais de 80 cidades atendidas, ampliando o impacto da educação tecnológica itinerante no Estado.
A presença da Carreta da Inovação em Jacarezinho reforça o compromisso do Paraná em tornar a tecnologia acessível a todos.
Quer saber quando o projeto passará pela sua cidade? Acompanhe as próximas paradas no site da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA).