A Carreta da Inovação, iniciativa coordenada pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) em parceria com a Seti, Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Unicentro, estaciona nesta semana em Jacarezinho e Pato Branco.

O projeto leva atividades gratuitas nas áreas de tecnologia, ciências, lazer e empreendedorismo, aproximando a inovação da população paranaense.

Programação em Jacarezinho

Em Jacarezinho, as ações acontecem de quarta (9) a sexta-feira (11), dentro da programação da GeniusCon, feira que celebra o ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro.

Os atendimentos serão realizados no Centro de Eventos de Jacarezinho, das 9h às 12h e das 13h às 18h.

“Nosso objetivo é que a inovação esteja mais próxima da população paranaense. Estamos levando tecnologias para todos os cantos do Estado e fortalecendo a cultura de inovação”, destacou o secretário Alex Canziani, titular da SEIA.

Estrutura tecnológica sobre rodas

A Carreta da Inovação transforma caminhões em salas de aula móveis, equipadas com computadores, internet via satélite, impressoras 3D, óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital.

As unidades oferecem aulas, cursos e workshops, promovendo o acesso democrático à tecnologia e à educação inovadora.

Pato Branco também recebe o projeto

Em Pato Branco, as atividades serão realizadas durante o TecSUL, evento promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o ecossistema de inovação local.

Os atendimentos ocorrem no Parque Tecnológico de Pato Branco, de terça (8) a sexta-feira (11), das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Rodando o Paraná

Desde janeiro, a Carreta da Inovação já percorreu 66 municípios e recebeu mais de 60 mil visitantes.

Até o final do ano, a expectativa é alcançar mais de 80 cidades atendidas, ampliando o impacto da educação tecnológica itinerante no Estado.

A presença da Carreta da Inovação em Jacarezinho reforça o compromisso do Paraná em tornar a tecnologia acessível a todos.

Quer saber quando o projeto passará pela sua cidade? Acompanhe as próximas paradas no site da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA).