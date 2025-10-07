Uma carreta que transportava duas vigas de concreto, com cerca de 14 toneladas cada, tombou e provocou a morte de um homem que estava no acostamento da BR-376. Outras duas pessoas ficaram feridas. O grave acidente aconteceu em Mauá da Serra, no Norte do Paraná, nesta segunda-feira (6).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo de carga perdeu o controle ao fazer uma curva acentuada, o que fez com que a carreta tombasse. Durante o tombamento, as vigas se desprenderam da carroceria e atingiram dois pedestres que estavam às margens da pista, consumindo bebidas alcoólicas.

Um dos homens foi atingido em cheio e morreu no local. O outro sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento ainda na rodovia, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

O motorista da carreta ficou preso às ferragens da cabine e precisou ser resgatado por equipes da concessionária que administra o trecho. Após ser desencarcerado, ele foi levado a um hospital de Apucarana e seu estado de saúde é considerado estável.

Equipes da CCR PR Vias, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para atender à ocorrência. O tráfego ficou parcialmente interditado durante o trabalho de resgate, remoção do veículo e da carga, o que causou congestionamento moderado na região.

A PRF será responsável pela confecção do laudo pericial de sinistro de trânsito, que deve apontar as causas do acidente.