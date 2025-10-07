Na noite de domingo (5), por volta das 21h20, um grave acidente foi registrado no km 468 da rodovia PR-151, na localidade de São Miguel da Roseira, em São Mateus do Sul (PR). A colisão envolveu um caminhão e um ônibus fretado, que transportava cerca de 35 pessoas que haviam participado de uma festa em Caxias do Sul (RS). O veículo havia passado por Farroupilha e seguia em direção a Palmeira, com destino final em Ponta Grossa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão permaneceu sobre a pista após o impacto, enquanto o ônibus saiu da via. O motorista do caminhão foi encontrado ejetado, com ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao pronto atendimento, mas não resistiu. No ônibus, o condutor reserva ficou preso nas ferragens e morreu no local. Uma passageira foi ejetada do veículo, permanecendo consciente, porém em estado grave. Outras duas pessoas o motorista principal e um passageiro sofreram ferimentos moderados. Os demais ocupantes tiveram escoriações leves ou não apresentaram lesões.

Durante o atendimento, os bombeiros utilizaram técnicas de desencarceramento e equipamentos específicos para retirar vítimas que não conseguiam sair do ônibus por conta própria. Ao todo, 25 pessoas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento: 10 pelo Corpo de Bombeiros, quatro pelo SAMU e 11 por meios próprios. Outras 11 recusaram atendimento médico.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná e de Três Barras (SC), além de viaturas do SAMU, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML). A rodovia PR-151 permaneceu totalmente interditada nos dois sentidos até por volta das 2h da madrugada de segunda-feira (6), quando o caminhão foi removido e a pista liberada após limpeza e aplicação de cal devido ao derramamento de óleo.