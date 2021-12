Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal morreu após o carro onde estava se envolver em um grave acidente automobilístico durante a noite deste domingo (19), no perímetro urbano da PR-092 em Wenceslau Braz.

Clemilda Maria Tirbúcio e seu marido Vicente Tibúrcio, ambos de 63 anos, estavam em uma VW Saveiro quando o carro bateu de frente contra um caminhão que seguia no sentido contrário, no km 254 da rodovia, próximo ao trevo que dá acesso a cidade.

Com a força do impacto, Clemilda morreu na hora. Vicente ainda chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave para Jacarezinho, mas também não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na manhã de segunda-feira.

A rodovia ficou com trânsito lento durante vários minutos até que a Saveiro e o caminhão fossem guinchados da pista. A princípio a motorista do caminhão não teve maiores ferimentos. A Polícia Civil de Wenceslau Braz deve abrir um inquérito para apurar as causas do acidente.