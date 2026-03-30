No dia 29 de março, Jacarezinho foi palco da Cavalgada das Mulheres, evento que marcou o encerramento das atividades do mês dedicado à valorização feminina. A iniciativa reuniu cerca de 85 participantes, destacando a presença e a força da mulher no campo.

A concentração ocorreu no Santuário da Mãe Rainha, onde as cavaleiras receberam bênção das irmãs antes de iniciar o percurso. Em seguida, o grupo seguiu em direção ao Centro de Eventos, passando pelo centro da cidade e chamando atenção pela representatividade e organização.

O encerramento contou com apresentações musicais de Giovana Ferrari e Day Domingues, que garantiram a animação do público. A Cavalgada das Mulheres foi organizada pela Comitiva Os Brahmitas, com apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, reforçando a importância de promover espaços de reconhecimento e celebração da mulher rural.