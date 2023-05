Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã de sábado (06/05), na Praça Rui Barbosa, em Jacarezinho/PR, o 2º Batalhão realizou a Cerimônia Militar e a exposições de viaturas e Carros antigos, em comoração ao seu 70º aniversário.

A solenidade militar foi comandada pelo comandante da Unidade, Major Márcio Jaquetti, com auxílio do Subcomandante, Major Carlos Ricelle Leal, e foi prestigiada por várias autoridades, entre elas o Prefeito de Jacarezinho – Marcelo Palhares, o – Prefeito de Santo Antônio da Platina – José da Silva Coelho Neto (Zezão), o Juiz de Direito da Comarca de Jacarezinho – Dr. Renato Garcia, o Assessor do Deputado Romanelli – Aguinaldo Rodrigues, o Delegado Chefe da 12ª Subdivisão da Polícia Civil – Dr. Amir Salmen –, os vereadores de Jacarezinho – José Roberto Souza de Assis (Betão da Curva) e Dorival de Souza (Val), o Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Jacarezinho – 1º Sargento Cláudio Rogério de Souza Lopes, Oficiais e Praças da Corporação.

O evento foi abrilhantado com a presença de comunidade, pois pelo fato de ter sido realizado em praça pública, área central de Jacarezinho, muitas famílias, jovens e crianças, puderam marcar presença, enaltecendo a comemoração e tornando tudo muito especial.

Durante a cerimônia militar alusiva aos 70 anos do 2º BPM, alguns policiais militares foram agraciados com o recebimento da Menção Honrosa do Mérito Pessoal, honraria que simboliza a homenagem ao militar pelos seus méritos profissionais, que resultam em bons serviços prestados à sociedade.

Outro ponto marcante do evento, foi a exposição de viaturas históricas e carros antigos, com a participação com a participação do Opala Club de Ourinhos/SP. As viaturas expostas foram o WV/Fusca, Opala, Jeep, Porshe, GM Camaro e duas motocicletas Harley-Davidson. Além da exposição dos veículos, também foram montadas tendas para expor armamentos e materiais de serviço da Corporação.

O Comandante do 2º BPM, Major Jaquetti, agradeceu a presença de todos e afirmou:

_“Queremos estar cada vez mais próximo da nossa comunidade e interagir diretamente com ela! Isso é uma das principais mentas deste comando! No serviço operacional intensificamos as ações de combate a criminalidade nos últimos meses, através das operações, tais como a Operação Conjunta Falcão de Aço. Para exemplificar, somente no primeiro trimestre de 2023, o 2º Batalhão atendeu 6.276 ocorrências, realizou 372 prisões, recuperou 55 veículos provenientes de furtos e roubos e cumpriu 142 mandados judiciais. Comparados ao ano passado, reduziu em 30% a ocorrência de furto de veículos, aumentou em 21% ações de combate ao narcotráfico”._

_“Ainda nesta filosofia de proximidade, trouxemos para Jacarezinho/PR o show da Banda de Música da Polícia Militar, que foi um verdadeiro sucesso e ainda arrecadou alimentos para própria comunidade. Hoje estamos com a solenidade Militar e exposição de veículos e materiais da corporação que também estão maravilhosas. Amanhã teremos o Passeio Motociclístico e a Missa de Ação de Graças aos 70 anos do 2º BPM!”, encerrou o Comandante._