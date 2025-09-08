Um ciclone atinge o Paraná nesta terça-feira (9) trazendo risco de temporal e rajadas de vento de até 70 km/h. Além disso, há previsão de chuva para todo estado a partir da manhã. Veja a previsão do tempo.

De acordo com o Climatempo, o dia começa fechado e a chuva se espalha por todo o território paranaense ao longo desta terça. Além do ciclone no Paraná, uma frente fria também se desloca pelo estado.

“Nesta terça-feira a frente fria continua se deslocando e associada ao ciclone no oceano mantém o cenário de instabilidade em praticamente todo o Paraná. A chuva se espalha pelo estado desde cedo e o dia já começa mais fechado, especialmente entre o sudoeste, o sul e o sudeste do Paraná, onde há risco elevado de temporais vindos acompanhados por raios, trovoadas e rajadas de vento”, disse o meteorologista Vitor Takao.

Ciclone no Paraná: veja regiões atingidas pelo temporal

Conforme o meteorologista do Climatempo, o sudoeste, sul e o sudeste estão sob risco elevado de temporal por causa do ciclone no Paraná. Já no leste e litoral, o volume de chuva é moderado.

“Nas demais regiões, incluindo áreas da região central, norte e noroeste, as pancadas se concentram entre o final da manhã e o início da tarde, com possibilidade de eventos mais fortes localizados. Na região centro-leste do Paraná, o vento pode soprar com rajadas entre 51 e 70 km por hora, com pontos inclusive em que podem registrar valores próximos aos 80 km por hora”, afirmou Takao.

Do mesmo modo, o risco é alto também para descargas elétricas. A frente fria também deve derrubar as temperaturas no centro e também em Curitiba.

Áreas em vermelho estão sob maior risco, de acordo com a previsão (Foto: ClimaTempo)

Previsão do tempo em Curitiba

De acordo com o Climatempo, a terça-feira (9) será de céu encoberto e chuva moderada na capital, também devido a passagem do ciclone pelo oceano no Paraná. As temperaturas ficam baixas durante a manhã.