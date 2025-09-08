O município de Jacarezinho foi palco da 2ª Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná – Bom de Bola, entre os dias 5 e 7 de setembro. O evento esportivo de futebol de campo, movimentou a cidade e reuniu mais de 420 estudantes/atletas, representando 18 instituições de ensino de 10 municípios da região.

As partidas foram realizadas no Estádio Municipal Pedro Vilela e no campo oficial da UENP, com disputas marcadas por garra, integração e espírito esportivo.

A solenidade de abertura, no dia 5, contou com a presença das delegações, autoridades locais e regionais. A chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Maria Molini, destacou a relevância da iniciativa, enfatizando que o esporte vai muito além de uma competição esportiva.

O prefeito Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antonio Neto também celebraram a oportunidade de sediar os jogos. “Receber este evento é motivo de orgulho para Jacarezinho, pois os JEPS têm como missão promover o desporto educacional, revelar talentos e fortalecer valores essenciais como disciplina, respeito e superação”, ressaltou Palhares.

Resultados – Campeões da 2ª Fase Regional Bom de Bola

Futebol Feminino 12 a 14 anos

CCM Ruth M. Corrêa – Ribeirão do Pinhal

Colégio Elo – Jacarezinho

Futebol Feminino 15 a 17 anos

Colégio SEC/SENAC – Jacarezinho

Futebol Masculino 12 a 14 anos

Escola Santa Terezinha – Santo Antônio da Platina

CCM João da R. Chueiri – Ribeirão Claro

Futebol Masculino 15 a 17 anos

Colégio Estadual Professor Joaquim A. Moura – Ribeirão Claro

Colégio Estadual Rui Barbosa – Jacarezinho

Os campeões estão classificados para a fase macroregional dos Jogos Escolares do Paraná que acontece de 18 a 21 de setembro, no município de Santo Antônio do Paraíso.

A Prefeitura de Jacarezinho agradece a todas as escolas, professores e estudantes/atletas que participaram desta fase regional, fortalecendo o esporte escolar e promovendo a integração entre os municípios. Parabéns em especial às equipes campeãs e a todos os jovens que representaram suas cidades com dedicação e espírito esportivo.

Crédito das imagens:

Marcos Júnior/Secretaria de Esportes do Paraná