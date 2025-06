Entre os dias 16 e 18 de junho, o Galpão Cultural da CNX foi palco da 1ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos de Jacarezinho/PR. Voltado exclusivamente a pessoas atendidas por instituições sociais, o evento ofereceu cinco sessões gratuitas com recursos completos de acessibilidade, como Libras, legendas, audiodescrição e mediação cultural, além de obras produzidas por artistas locais e de diversas regiões do Brasil.

Acessibilidade e inclusão: cultura como direito fundamental

Com curadoria do produtor cultural e pesquisador Andrei Domingos Fonseca, a mostra teve como objetivo principal democratizar o acesso ao cinema e destacar o audiovisual como ferramenta de transformação social, especialmente em territórios periféricos e comunidades historicamente invisibilizadas.

Destaque da programação, o documentário “Bastidores do Samba: Um Carnaval para a Diversidade”, com audiodescrição, encantou o público ao retratar o carnaval jacarezinhense como espaço de resistência e valorização das diferenças. A produção é assinada pela Iluaiê. Agência e pela G.R.E.C.E.S. Acadêmicos do Capiau.

Reflexões locais: identidade, memória e pertencimento

Outro momento marcante foi a estreia da websérie “Você Sabia?”, realizada pela Companhia da Terra com produção da CNX Produções Culturais. Apresentada pela artista e educadora Gabriele Christine, a série convida o público a refletir sobre o apagamento da população negra na história de Jacarezinho, por meio de episódios curtos com entrevistas, dados históricos e recursos de Libras.

Também foi exibido, pela primeira vez, o curta “Memórias de uma Celebração”, dirigido por Renan Bonito, que acompanha o processo criativo de duas palhaças renomadas — Adelvane Néia (PR) e Silvia Leblon (SP) — durante a montagem do espetáculo “Mortes Ardentes, Paixões Enterradas”, realizado em 2022 na cidade.

Participação ativa de instituições sociais locais

As sessões foram direcionadas a instituições parceiras como:

AJADAVI – Associação de Reabilitação ao Deficiente Auditivo e Visual

CRAS dos bairros Vila São Pedro, Aeroporto, Pedreira e do distrito de Marques dos Reis

Unidade de Acolhimento Lar Ana Rafaela

Após cada sessão, o próprio curador Andrei Fonseca conduziu diálogos com o público, promovendo trocas significativas entre arte e realidade local.

Fortalecendo territórios: arte, política e continuidade

A produção da Mostra foi realizada pela CNX Produções Culturais, com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, e apoio da Prefeitura de Jacarezinho, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Segundo a equipe organizadora, a resposta positiva do público reforça a importância da continuidade do projeto, que pretende consolidar-se como um espaço permanente de formação, exibição e valorização artística no município.