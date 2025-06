Neve deve aparecer no Sul do Brasil. Com o início do inverno às 23h42 desta sexta-feira (20), a partir de segunda-feira (23) as temperaturas devem cair ainda mais no Paraná. Segundo a previsão do Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar), o inverno de 2025 deve ter temperaturas mais baixas do que o ano anterior.

Apesar da queda de temperatura, a região Sul que pode receber neve a partir de segunda-feira (23) é Santa Catarina, na região serrana – com temperaturas abaixo de zero nos municípios de São Joaquim, Urupema e Urubici, segundo o Climatempo.

Neste ano, o fenômeno já foi confirmado pela Defesa Civil de Santa Catarina em São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra e Urubici no dia 29 de maio, ainda durante o outono.

Como será o inverno no Paraná?

O inverno começa nesta sexta-feira (20) em todo o Brasil. E no Paraná, a estação é marcada por menos chuvas, temperaturas mais baixas e maior probabilidade de formação de geadas.

Segundo a previsão do Simepar é que o inverno de 2025 tenha temperaturas mais baixas do que o inverno de 2024. Já as chuvas também devem ser dentro da média.