O Colegiado de Filosofia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Jacarezinho, realizou, de 10 a 13 de setembro, a XVII Jornada de debates: Encontros com a Filosofia e o XIV Encontro de Iniciação Científica em Filosofia da UENP. O evento trouxe a temática “Filosofia/Psicanálise; Psicanálise/Filosofia”.

Ao longo de quatro dias, a Jornada buscou problematizar e promover reflexões sobre a dupla relação entre a filosofia e a psicanálise. As conferências de abertura foram ministradas pelos professores Éder Soares Santos, que falou sobre “Filosofia e Psicanálise: sobre tornar-se o que se é em Heidegger e Winnicott”, e Vitor Orquiza de Carvalho, que falou de “Freud e a indispensabilidade da metapsicologia”.

O evento trouxe um debate sobre saúde mental no espaço acadêmico, através da mesa redonda que contou com a participação do reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini; do pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias; do diretor e vice-diretora do Campus Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak e Ana Paula Belomo Castanho Brochado; do Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil (NAE), professores e alunos do curso.

Na abertura da Jornada, o coordenador do evento, Alexander Gonçalves, agradeceu aos envolvidos na realização. “Esse evento foi preparado com muita dedicação para receber a todos, tanto comunidade interna, quanto externa. Em nome da coordenação, agradeço a todos pelo apoio: ao colegiado do curso, aos funcionários dos serviços gerais, a direção do Centro de Ciências Humanas e da Educação e do Campus Jacarezinho; as pró-reitorias, a reitoria da UENP e a Fundação Araucária. Agradeço também aos palestrantes pela disponibilidade e a todos os participantes da Jornada, o evento é feito para vocês” destacou.

Os participantes também prestigiaram a palestra “O mal-estar no mandato superegoico do século XXI”, com o professor Daniel Omar Perez; o Sarau Marginal; minicursos e comunicações orais.