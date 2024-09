O Colegiado do curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Jacarezinho, realizou, de 9 a 14 de setembro, a 55ª Semana Jurídica. O objetivo do evento era apresentar assuntos contemporâneos aplicados na área do Direito e novos temas desenvolvidos por estudos acadêmicos e pesquisas jurídicas.

Para o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, o evento se consolida como um espaço fundamental de debate e reflexão sobre os desafios e oportunidades do mundo jurídico. “Temos a honra de receber renomados profissionais da área, compartilhando suas experiências, conhecimentos e visões sobre os mais variados temas. É uma oportunidade para enriquecermos nossas percepções e nos atualizarmos frente as novas demandas da sociedade”, disse.

“A Semana Jurídica é um evento tradicional do nosso curso, sempre oferta palestras sobre os mais variados temas do Direito, preocupando-se com a abordagem de assuntos contemporâneos e promovendo a reflexão sobre fenômenos jurídicos de nossa sociedade”, destacou o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Antonio José Saviani da Silva.

Durante os dias de evento, os participantes tiveram mini-cursos, palestras e debates, que trataram de diferentes temas, como inteligência artificial, justiça e direito eleitoral, políticas públicas, trabalho infantil, lei de licitações nos municípios, contratações e compras públicas e processo licitatório.

A abertura do evento aconteceu na segunda-feira, 9, e contou com a participação do reitor da UENP, Fábio Néia, do diretor do CCSA, Antonio Saviani, do pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias; do diretor e da vice-diretora do Campus Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak e Ana Paula Bolomo Castanho Brochado; do diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação, Alfredo Moreira da Silva Junior; da vice-coordenadora do curso de Direito, Soraya Saad; da representante do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica, Bruna Azevedo de Castro; além de docentes e alunos do curso.