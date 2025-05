No último sábado, 17 de maio, das 8h às 12h, o Colégio Elo realizou o evento “Dia da Família”, proporcionando um momento especial de integração entre estudantes, familiares e equipe escolar. A programação contou com a participação das turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, que vivenciaram diversas atividades interativas e momentos de convivência.

O encontro teve início com um café da manhã coletivo, criando um ambiente acolhedor para a socialização entre os participantes. Em seguida, as famílias participaram de uma caminhada, incentivando a prática de atividades físicas e a interação entre pais e filhos. A diversão continuou com atrações como karaokê, sala de dança, jogos recreativos e pintura artística, garantindo entretenimento para as crianças. Além disso, os alunos realizaram apresentações no anfiteatro, demonstrando suas aprendizagens ao longo do período letivo.

O “Dia da Família” teve como objetivo fortalecer vínculos afetivos dentro da comunidade escolar e promover a integração entre escola e família. Segundo a direção do Colégio Elo, eventos como esse são essenciais para o desenvolvimento social e emocional dos estudantes, além de contribuírem para a construção de boas memórias entre todos os envolvidos.