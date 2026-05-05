O XXI EnCena – Festival Internacional de Teatro de Jacarezinho – amplia seus horizontes e reforça sua vocação para o intercâmbio cultural ao voltar a receber espetáculos internacionais em sua programação. A iniciativa fortalece o diálogo artístico entre países latino-americanos e promove o encontro de diferentes linguagens, estéticas e perspectivas no cenário das artes cênicas.

Diretamente do Chile, o grupo Teatro Hierba Mala apresenta a peça “Flora y Flora”, que propõe uma montagem sensível e poética. O espetáculo explora traumas familiares e abusos por meio de uma narrativa sobrenatural. Dirigido por Javiera Mendoza e estrelado por Catalina Saavedra e Belén Herrera, a trama acompanha uma jovem mãe em busca de sua avô, recorrendo a uma médium para desvendar segredos do passado. A apresentação será na terça-feira, 19 de maio, às 20h, no Conjunto Amadores de Teatro (CAT).

Em “El errático comportamiento de los seres”, as uruguaias Agustina Pezzani e Verónica San Vicente e a brasileira Beatriz Sayad, instigam os comportamentos humanos e suas contradições em uma reunião de condomínio. Com direção da uruguaia Florencia Santángelo, o trio, na tentativa de manter a ordem, revela os excessos, a falta de jeito e o charme das pessoas que se organizam e exercem seu pequeno poder. O espetáculo será na quarta-feira, 27 de maio, às 20h, no CAT.

Já “Habite-me”, apresenta um teatro de máscaras, dança e bonecos. Com um ser vivo desdobrado em sete personagens, a peça é um convite à escuta, ao silêncio e ao encontro com o que habita em nós. O espetáculo, que é uma coprodução da Cia. 4 Produções, do Brasil, e da Cie. Territorie 80, do Canadá, será apresentado na sexta-feira, 29 de maio, às 20h, no CAT.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, James Rios, os espetáculos fortalecem o compromisso do festival com a diversidade estética e com a promoção do diálogo entre artistas de diferentes países. “A presença de peças internacionais no XXI EnCena reafirma o compromisso de Jacarezinho com a diversidade cultural e com a valorização das artes cênicas como ferramenta de conexão entre povos. Receber artistas de diferentes países é proporcionar ao nosso público novas experiências, ampliar repertórios e fortalecer o diálogo entre culturas. O festival se consolida, assim, como um espaço de encontro, reflexão e celebração da arte em sua dimensão mais universal”, destacou.

O diretor de Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Fernando Bessa, destaca que a volta de espetáculos internacionais proporciona um importante intercâmbio cultural. “A cultura é muito viva e os espetáculos internacionais vem para fortalecer nossos processos, possibilitando o aprendizado de novas perspectivas e a contribuição de diferentes agentes. Além disso, é uma oportunidade muito grande para ampliar o reconhecimento de Jacarezinho e da região enquanto polo cultural”, falou.

A programação completa e mais informações sobre os espetáculos estão disponíveis no site do EnCena: https://sites.google.com/uenp.edu.br/encena

O XXI EnCena é realizado pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho, através da Secretaria de Cultura e Turismo, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR) — Campus Jacarezinho e pelo Conjunto Amadores de Teatro (CAT). O festival recebe o apoio das Secretarias Estaduais de Cultura (SEEC), de Turismo (SETU) e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e do Serviço Social do Comércio (Sesc).