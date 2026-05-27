No dia 26 de maio, o Colégio ELO promoveu, em seu anfiteatro, o evento “Impactos da Era Digital sobre nossos filhos”, voltado à reflexão sobre os efeitos da tecnologia na vida de crianças, adolescentes e famílias.

A iniciativa reuniu educadores, pais e membros da comunidade para debater como equilibrar o uso das telas com a preservação das relações humanas.

O pedagogo Vinícius Recanello destacou a importância da conexão interpessoal, diferenciando-a da conexão digital. Em sua fala, ressaltou que a convivência presencial e o tempo dedicado às pessoas próximas são fundamentais para o desenvolvimento emocional e social, especialmente em um cenário em que a comunicação rápida muitas vezes substitui a profundidade das relações.

O encontro contou também com a participação do Promotor de Justiça Dr. Bruno Fernandes Ferreira, que abordou o ECA Digital e os direitos de crianças e adolescentes no ambiente virtual. O debate reforçou que a proteção no espaço digital exige acompanhamento ativo dos adultos, não apenas por meio de controle, mas principalmente por meio de diálogo e orientação.

A discussão evidenciou que, embora a tecnologia tenha ampliado possibilidades de aprendizado e comunicação, ela também impõe riscos que demandam atenção. Entre os pontos levantados, destacou-se a necessidade de práticas que preservem a convivência presencial e fortaleçam vínculos familiares e comunitários.

Esse registro mostra como o Colégio ELO tem buscado promover debates relevantes para a formação crítica da comunidade.