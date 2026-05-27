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Na tarde desta quarta-feira, 27 de maio de 2026, um acidente de grandes proporções foi registrado no Km 239,2 da BR-369, nas proximidades do trevo do Distrito de São José, em Jandaia do Sul (PR).

O sinistro envolveu um Fiat Uno e dois caminhões, resultando em duas mortes.De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio colidiu inicialmente de forma transversal contra um caminhão.

Na sequência, o Uno acabou atingindo frontalmente outro caminhão que estava estacionado às margens da rodovia.O condutor do Uno, um homem de 60 anos, e a passageira, uma senhora de 76 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Já os motoristas dos caminhões um de 43 anos e outro de 47 anos saíram ilesos.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, Suporte Aéreo do SAMU, Polícia Científica e IML foram mobilizadas para atender a ocorrência. A PRF informou que será elaborado o laudo técnico do acidente, que será encaminhado à autoridade policial e demais órgãos competentes.