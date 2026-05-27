A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina (PR) realizou três prisões em sequência durante a terça-feira (26), em ações conduzidas pela equipe de agentes da 38ª Delegacia Regional de Polícia.

As ocorrências envolveram cumprimento de mandados judiciais e prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva.

Homem condenado por roubo é preso em Bandeirantes

A primeira prisão ocorreu durante a manhã, após diligências realizadas para localizar um homem de 37 anos que possuía mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Londrina.

Segundo a Polícia Civil, ele foi condenado pelo crime de roubo e possui pena restante de:

5 anos;

5 meses de prisão.

O suspeito foi localizado na cidade de Bandeirantes (PR) e preso pela equipe policial.

Homem é preso por descumprir medida protetiva

Também na manhã de terça-feira, um homem de 35 anos foi preso em flagrante em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a Polícia Civil, ele descumpriu medida protetiva que o impedia de se aproximar da convivente.

Após a abordagem e os procedimentos legais, o homem foi encaminhado às autoridades competentes.

Prisão por dívida alimentícia ocorreu às margens da BR-153

Já no final da tarde, os policiais localizaram um homem de 47 anos em um estabelecimento às margens da BR-153.

Contra ele havia um mandado de prisão civil expedido pela Vara Única de Siqueira Campos (PR), relacionado a dívida de pensão alimentícia.

Segundo a polícia, o valor da dívida é de R$ 6.028,00.

O homem foi preso e encaminhado para os procedimentos legais.

Polícia Civil destaca atuação da equipe

As prisões foram realizadas pela equipe de agentes da 38ª Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina, que atua no cumprimento de mandados judiciais e no combate à criminalidade na região.