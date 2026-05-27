O Paraná chegou ao fim do primeiro quadrimestre de 2026 sem registro de homicídios em 263 cidades, o equivalente a 66% do Estado. Em outras 71 houve apenas uma ocorrência (18%). Os dados são do Centro de Análise, Pesquisa e Estatística (Cape) da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp). Os dados reforçam números positivos já apontados no primeiro trimestre, que tinha 278 municípios sem nenhum registro desse crime.

E as cidades estão espalhadas em todas as regiões: Missal (Oeste), Colorado (Noroeste), Ortigueira e Teixeira Soares (Campos Gerais), Paraíso do Norte e Jataizinho (Norte), Quatro Barras (Região Metropolitana de Curitiba) e Dois Vizinhos e Palmas (Sudoeste).

Além disso, de maneira geral, o primeiro quadrimestre de 2026 manteve uma tendência de queda nos indicadores de homicídios. O número de ocorrências caiu quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado, de 464 para 429. Na comparação com 2024, a queda é de 31%, e no comparativo com 2018 chega a 40% de redução no quadrimestre. É o menor da série histórica do relatório.

“Estamos trabalhando de forma inteligente e contínua. Nesta semana, por exemplo, desarticulamos uma grande organização criminosa com uma operação com mais de 30 prisões. Também trabalhamos em locais chaves e contra diversas modalidades criminosas. Mas com novos investimentos, bases na fronteira e novos equipamentos, estamos conseguindo atuar de maneira muito pontual para conter o avanço da criminalidade e do tráfico nas áreas urbana e rural”, afirma o secretário da Segurança Pública, Saulo Sanson.

Os crimes patrimoniais também caíram. O roubo diminuiu 22% na comparação dos primeiros quatro meses de 2026 com o mesmo período de 2025, de 5.270 ocorrências para 4.086. No comparativo dos primeiros quadrimestres entre 2024 e 2026 a queda é de 38%, e comparado com 2018 chega a 80%. Os furtos também seguem a tendência de queda, com redução de 6% na comparação do primeiro quadrimestre de 2026 com o de 2025, de 12% com 2024 e de 23% com relação a 2018.

PARÂMETROS NACIONAIS – Os números mais atuais do Estado reforçam aumento da segurança que o Atlas da Violência, divulgados nesta terça-feira (26), também apontou. O relatório nacional, elaborado com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, utiliza informações de 2024. Segundo o estudo, o Paraná registrou redução dos homicídios de 26,4% no recorte ampliado, entre 2014 e 2024, e de 0,9% na passagem de um ano para o outro, entre 2023 e 2024.

Um destaque é a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que ficou em 18,6 no Paraná, menor do que a média nacional, de 20,1. É uma das menores do Brasil e em queda regular desde 2016, quando era de 27,5, pico da série histórica. A atual taxa de homicídios é 31,4% menor em relação a 2014.