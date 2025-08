Uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão do Pinhal colidiu com um caminhão carregado com toras de madeira na manhã desta quarta-feira (6), em Ibiporã, no norte do Paraná. O acidente ocorreu na PR-862, trecho conhecido como Contorno Norte da cidade.

No momento do impacto, nove pessoas ocupavam a van, entre elas o motorista e oito pacientes que seriam encaminhados ao Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, para exames de rotina. A frente do veículo ficou completamente destruída após a colisão.

Apesar da gravidade do choque, não houve registros de ferimentos graves. As vítimas sofreram escoriações e lesões leves. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local. Os passageiros foram levados ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, para avaliação médica.

O condutor do caminhão não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual foi mobilizada para controlar o fluxo de veículos e iniciar a apuração das causas do acidente, que ainda não foram oficialmente determinadas. A rodovia ficou parcialmente interditada por aproximadamente uma hora, provocando lentidão no trânsito.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão do Pinhal informou que está prestando apoio às famílias envolvidas e colaborando com as investigações. O estado de saúde de todos os ocupantes da van é considerado estável.

