A equipe Inimigos da Bola fez sua estreia oficial no Campeonato Marlon Bilches com uma performance de destaque que empolgou os torcedores presentes no Ginásio de Esportes de Jacarezinho, Paraná. A partida foi realizada ontem, terça-feira, 5 de agosto, e marcou o início da trajetória da equipe na competição.

Em sua primeira apresentação, o time mostrou entrosamento, garra e eficiência ao vencer o Nada Consta FC por 4 a 1.

Domínio em quadra

Desde os primeiros minutos, os Inimigos da Bola impuseram seu ritmo, controlando as ações ofensivas e defensivas. Com jogadas bem trabalhadas e uma defesa sólida, a equipe construiu o placar com autoridade, deixando claro que não veio para ser coadjuvante no torneio.

Destaques da partida

A vitória foi construída com gols marcados em momentos estratégicos, aproveitando falhas do adversário e convertendo oportunidades com precisão. A atuação coletiva foi o ponto alto, evidenciando o preparo técnico e tático do grupo.

Olho no futuro

Com esse resultado, os Inimigos da Bola começam o campeonato com moral elevada e já despontam como uma das equipes a serem observadas nas próximas rodadas. A expectativa é de que mantenham o bom desempenho e avancem com força na competição.