Um acidente de trânsito do tipo colisão traseira deixou um homem ferido na tarde desta sexta-feira (25), na rodovia PR-218, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e chamou atenção pelas circunstâncias envolvendo três veículos.

Detalhes do acidente

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o sinistro foi registrado por volta das 16h30, no km 28 + 850 metros da rodovia. No entanto, o chamado às autoridades ocorreu cerca de 45 minutos após o acidente.

A colisão envolveu três veículos que seguiam no mesmo sentido da via:

Uma motocicleta não identificada, que deixou o local antes da chegada das equipes;

Um Jeep Renegade, com placas de Manduri (SP);

Um Renault Kwid, de Wenceslau Braz (PR).

Vítima e atendimento

O condutor do Jeep Renegade, um homem de 51 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Joaquim Távora para atendimento médico.

Já o motorista do Renault Kwid, de 20 anos, não sofreu ferimentos.

Teste do etilômetro

Segundo a Polícia Rodoviária, ambos os motoristas realizaram o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L).

Circunstâncias do acidente

As informações preliminares apontam que os três veículos trafegavam no mesmo sentido da rodovia no momento da colisão. As causas exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.