Um acidente grave foi registrado na manhã desta segunda-feira (27) no km 42 da BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Um caminhão que seguia no sentido São Paulo saiu da pista e caiu dentro da represa do Capivari, ficando submerso.

De acordo com informações iniciais, três pessoas da mesma família estavam no veículo: o pai, a mãe e a filha de quatro anos. Logo após o impacto, o condutor e sua esposa conseguiram sair do caminhão. No entanto, o homem retornou para tentar localizar a filha, que permanecia dentro da cabine.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionadas para o resgate. Mergulhadores localizaram o corpo da criança, mas o pai continua desaparecido. As buscas foram suspensas temporariamente e devem ser retomadas ao longo do dia.

A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência e o caso será investigado para apurar as circunstâncias da saída de pista.