A Polícia Militar realizou uma ação que resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas em uma residência localizada em área urbana, a noite desse domingo (26).

De acordo com as informações, as denúncias indicavam movimentação intensa e suspeita no local, com a chegada frequente de pessoas que permaneciam por poucos instantes antes de sair. Também foi relatado que motociclistas paravam nas proximidades e seguiam a pé até o imóvel, repetindo o mesmo padrão de comportamento.

Diante das informações, equipes policiais passaram a monitorar a residência e constataram movimentação compatível com o comércio de entorpecentes. Durante a vigilância, um motociclista foi visto entrando e saindo rapidamente do local, sendo abordado posteriormente. Com ele, foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína. Em conversa com os policiais, o abordado afirmou ter adquirido a droga na residência alvo das denúncias.

Com base na situação flagrancial, as equipes se deslocaram até o imóvel. Ao perceber a presença policial, um indivíduo tentou fugir para o interior da casa, sendo localizado e detido após incursão tática.

Durante buscas no interior da residência, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas, incluindo porções de substância análoga à cocaína, embalagens utilizadas para fracionamento, balanças de precisão e dinheiro em notas diversas. Também foram apreendidos aparelhos celulares.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O usuário abordado foi encaminhado para a lavratura de termo circunstanciado. Ambos foram levados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à autoridade judiciária para as providências cabíveis.

A ação contou ainda com o apoio da Equipe de Operações com Cães do 2•BPM, reforçando as buscas no local.